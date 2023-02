Dal ‘buonanotte’ di Ratzinger al ‘buonasera’ di Bergoglio sembra passato un tempo infinito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il quadrante della storia segna le 17,40 del 28 febbraio 2013. Benedetto XVI è arrivato in elicottero, con un volo felliniano, nella residenza estiva dei papi, Castel Gandolfo, dove trascorrerà le sue ultime ore da vescovo di Roma e i primi giorni da Papa emerito, nell’attesa che il conclave elegga il suo successore. L’85ennesi affaccia dal balcone della facciata principale del Palazzo Apostolico. È la sua ultima uscita pubblica da Papa: “Voi sapete che questo mio giorno è diverso da quelli precedenti; non sono più Sommo Pontefice della Chiesa cattolica: fino alle otto di sera lo sarò ancora, poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l’ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra”. Dopo la benedizione, il congedo: “Buonanotte”. Appena tredici giorni dopo, alle 20,23, il saluto di Papa Francesco dalla loggia centrale della Basilica ...