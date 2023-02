Dal barcone alla Serie A | Kallon ' grazie Italia'

(Di venerdì 17 febbraio 2023) E' una lettera toccante, piena di amore e riconoscenza per l', quella che l'attaccante della Sierra Leone Yayah, in forza al Verona, ha voluto condividere sui social per ricordare i sette ...

quella che l'attaccante della Sierra Leone Yayah Kallon, in forza al Verona, ha voluto condividere sui social per ricordare i sette anni trascorsi da quando, su un barcone, dopo mille vicissitudini, è arrivato in Sicilia.

