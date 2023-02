Da quel momento | solo disastri | Donnarumma | mistero a Parigi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nel magico mondo Disney i tifosi del Milan hanno inserito un nuovo personaggio tra Paperino, Qui, Quo, Qua e Zio Paperone. Trattasi di Gigio Paperumma, portiere del Paris Saint Germain e della nazionale italiana. Colui che fu protagonista assoluto nella vittoria dell'Italia all'Europeo 2021 e che, dopole prodezze che stopparono i tremebondi rigoristi dell'Inghilterra nella finale, non ne ha sinceramente più azzeccata una. L'ultima frittata l'ha cucinata l'altra sera nella gara d'andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. Un tiretto innocuo, non violento, dell'ex juventino Coman che già aveva beffato Gigio e il Psg due anni fa in finale di Champions, è passato sotto il pancione del portiere-pivot lanciato a soli 16 anni e mezzo in serie A dal grande Sinisa Mihajlovic, ai tempi del Milan. La papera al Parc des Princes è l'ennesima commessa nell'ultimo ...