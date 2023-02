Da medico dico al ministro Schillaci | ampliare il numero chiuso a Medicina è giusto | ma basterà?

(Di venerdì 17 febbraio 2023) di Salvatore Interlici Leggo con moderata soddisfazione che ildella Salute, dottor Orazio, propone diildi accessi alla facoltà diin conseguenza dell’insufficiente organico a disposizione della sanità pubblica, la cui causa è da ricondursi al crescente esodo di professionisti verso altri Stati europei o all’abbandono della professione medica per limiti di età o semplice rinuncia. Considerato che nella migliore delle ipotesi prima di colmare tale carenza il tempo necessario sarà di almeno 9 anni di formazione (6+3 se si sceglie laGenerale, almeno 10 per altre specializzazioni), il sottoscritto – fosse titolare del dicastero – si chiederebbe il perché della fuga di cervelli all’estero oltre al tentar di comprendere le cause del ...

