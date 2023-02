Da Eni a Ruby | i pm di Milano fanno flop | accanimento senza godimento

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La sentenza di assoluzione per il Cav e gli altri 27 imputati nel processoter non servirà certo a placare i pm di. Gli sconfitti infatti impugneranno la decisione che hanno dovuto digerire ieri così la saga giudiziaria che da circa 12 anni ruota attorno alle presunte cene eleganti di Arcore sembrerà non finire mai, come una di quelle soap opera che inchiodano i protagonisti allo stesso copione per migliaia di puntate. Eppure, se analizziamo alcune vicende recenti di cronaca giudiziaria, ci sarebbe da ripensare al metodo con cui alcuni pubblici ministeri milanesi hanno deciso di procedere comunque nelle loro convinzioni accusatorie, nonostante l'asdi prove e testimonianze valide. Avanti con il dito puntato contro l'ex premier descritto, nelle requisitorie pseudo-femministe, come «un vecchio malato che usava allietare ...