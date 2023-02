D-Von Dudley | “Al momento | la migliore coppia in circolazione è quella degli Uso”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ai microfoni dello show “The Ten Count“, lo storico membro deiz, D-Von, si è detto orgoglioso dei traguardi raggiunti nella sua carriera, invitando le giovani “coppie” a prenderne spunto. Al puri-campione Tag Team è stato chiesto poi di nominare il duodella storia della disciplina, e D-Von si è espresso così: “È difficile perché ogni Era ha i suoi migliori tag team. La mia Era se la contende con questa Era per quello che abbiamo fatto durante quell’epoca, e sono sicuro che tra venti o trent’anni, chiunque detenga i titoli diora, verrà definito il miglior Tag team della storia, ad esempio, come fanno gli FTR Revival oggi”. Meglio evitare il termine “di sempre” “Loro si definiscono così adesso (i migliori in assoluto), il che va bene” ha proseguito D-Von, “Ed oggi abbiamo molte ...