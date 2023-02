“Cupido” | alla scoperta del nuovo album di Tini | la tracklist

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 17 febbraio 2023) È uscito in digitale oggi, venerdì 17 febbraio, ““, ildella cantautrice e attrice argentina(https://sme.lnk.to/). Si tratta del quartoin studio dell’artista, il primo con Sony Music Entertainment. Con questo discoapre il suo cuore ai fan raccontando esperienze realmente vissute. L’trasporterà gli ascoltatori in un viaggio attraverso l’amore e il mal d’amore, facendo risaltare la voce e i testi della cantautrice che sta entrando in unaperiodo di crescita personale. «Questo è, questoha significato tanto per me sin dprima canzone che ho condiviso con tutti voi Mientemé. È un momento di ...