Crociere 2023 | navigare non è mai stato così di moda

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Fin dall’antichità la nave è stata per l’uomo un simbolo di libertà, avventura e scoperta. Essere marinai o capitani significava, infatti, poter partire alla volta di nuove terre, dove incontrare popoli lontani e culture differenti, tornando a casa con un bagaglio di conoscenze. I viaggi insono all’insegna dell’avventura. Le vacanze in crociera sono infatti un trend turistico che non passa mai di, e per molti viaggiatori rappresentano un vero e proprio sogno nel cassetto.le destinazioni di tendenza, un trend in crescita Oggigiorno le navi sono dei villaggi turistici itineranti dotati di ogni comfort: dalla piscina al centro benessere, passando per ristoranti, negozi e cinema a bordo. Le vacanze in crociera ...