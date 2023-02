Croccante al sesamo – Ricetta per uno snack facile e veloce

Leggi su appuntidizelda

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ilalè un dolcino die caramello tipico della Sicilia, conosciuto anche come “giuggiulena”, che si trova principalmente sulle bancarelle delle feste patronali e di paese, ma è anche preparato in casa durante il periodo del Natale e della Befana. Ilalè un dolce classico che ricorda i profumi di un tempo perduto e dei dolcini di origine cinese che personalmente adoro. E’ unda preparare e da portare con voi ovunque. In questati mostrerò come preparare questoal, ma anche tutte le varianti per renderlo ancora più speciale e per adattarlo a diverse esigenze! Cosa stai aspettando? Prepara tutto l’occorrente ...