Cristoforetti riconsegna a Mattarella Tricolore portato sulla Iss

Samanthaha riconsegnato al presidente Mattarella il Tricolore che aveva portato con sé a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) nella sua seconda missione, denominata ...Incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Samantha. Durante l'ultima missione dell'astronauta, tenutasi nella primavera del 2022, i due avevano avuto modo di conversare in un inedito videocollegamento che univa il Palazzo del Quirinale ...

Samantha Cristoforetti riconsegna a Mattarella il tricolore che ha ... Open

Mattarella riceve Samantha Cristoforetti: l’astronauta riconsegna il Tricolore portato sulla ISS | FOTO MeteoWeb

Mattarella riceve al Quirinale l'astronauta Samantha Cristoforetti per ... Il Sole 24 ORE

Cristoforetti restituisce a Mattarella tricolore portato nello spazio ... Il Giornale delle Partite IVA

Cristoforetti riconsegna il tricolore a Mattarella IL MONDO - RIVISTA ITALIANA ILLUSTRATA DI POLITICA, ECONOMIA, CULTURA E SOCIETA'

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Samantha Cristoforetti a Roma per incontrare la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per partecipare, in ...