Crisi al Comune di Pomigliano | Ciarambino | Una sconfitta per la politica e la città

(Di venerdì 17 febbraio 2023) «Avevo sostenuto convintamente la coalizione guidata da Gianluca Del Mastro nel momento elettorale, ritenendo che la nostraavesse bisogno di aria fresca e nuova, di una classecapace di rimboccarsi le maniche con umiltà ed impegno e mettersi al servizio di una comunità da troppo tempo delusa e inascoltata nei suoi bisogni, e di unastraordinaria ridotta all’ombra di se stessa». La Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria, interviene sullain atto a, dove il sindaco Del Mastro è stato sfiduciato: «In questi due anni e mezzo ho provato a lavorare per la nostra comunità, a partire dal mio ruolo istituzionale, affiancando sindaco e giunta, offrendo collaborazione e supporto. Per questo ...

Nello spazio di un decennio, tra, pandemia e guerra " spiega Coldiretti Cuneo " il settore ... "La pandemia ha accelerato il fenomeno del ritorno alla terra e maturato la convinzioneche le ...Ne è convinto il vice presidente della Comunità, nonché assessore alla Tutela del lago del... abbiamo pensato a questo incontro di coordinamento , per affrontare l'eventuale, creando un ...

Crisi al Comune di Pomigliano, Ciarambino: Una sconfitta per la ... Il Denaro

Crisi al Comune di Pomigliano d’Arco, sfiduciato il sindaco giallorosso Ottopagine

Pomigliano, il segretario del PD avvia la crisi: ma i democrat non lo ... ilmediano.com

Crisi del liceo classico: per qualcuno notizia buona, pessima per il comune futuro Tecnica della Scuola

Crisi in comune, Palladini si ricandida Crema News

La Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, interviene sulla crisi politica in atto a Pomigliano, dove il sindaco Del Mastro è stato sfiduciato: «In questi due anni e ...Chiara Ferragni e Fedez, la prima foto insieme dopo Sanremo 2023. Se i social tacciono, o meglio non mostrano più quella vita in comune alla quale siamo abituati, la realtà ...