Covid | le news Iss | stabili terapie intensive | nessuna regione a rischio alto LIVE

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Incidenza settimanale dei casiancora in calo: scende sotto 50 per 100mila abitanti, ed è pari a 48. Rt medio sotto soglia epidemica pari a 0,85. Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-Ministero salute. Crollo dei casi nel mondo e morti dimezzate nei 28 giorni dal 16 gennaio al 12 febbraio, secondo l'aggiornamento diffuso settimanalmente dall'Oms

ROMA - In lieve calo l'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi: 48 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 52 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. E' quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss - ministero della Salute. Nel periodo 25

