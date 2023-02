Covid | incidenza in lieve calo ma l’Rt sale ancora

(Di venerdì 17 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Inl’settimanale a livello nazionale dei casi: 48 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 52 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Nel periodo 25 gennaio-7 febbraio 2023,medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85, in aumento rispetto alla settimana precedente ma sotto la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è inaumento ma rimane sotto la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile all’1,6%, mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5%. Nessuna Regione è classificata a rischio alto. Nove sono a rischio moderato e ...

