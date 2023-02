Covid | incidenza in lieve calo ma l' Rt sale ancora

(Di venerdì 17 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Inl'settimanale a livello nazionale dei casi: 48 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 52 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. E'quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Nel periodo 25 gennaio-7 febbraio 2023, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85, in aumento rispetto alla settimana precedente ma sotto la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è inaumento ma rimane sotto la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile all'1,6%, mentre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5%. Nessuna Regione è classificata a rischio alto. Nove sono a rischio moderato e dodici classificate a ...

...calo di nuove infezioni da- 19 in linea con la tendenza sul territorio nazionale. I nuovi positivi rilevati sono stati 1.807 ( - 25,55% rispetto alla settimana precedente) con un'di ...... non stiamo dicendo che per il mondo online, esaltato durante gli anni del, sia iniziato il ... E se guardiamo l'delle vendite online sul totale delle vendite retail (ovvero online + ...

(Adnkronos) - Sale ancora l'indice di trasmissibilità di Covid in Italia, l'incidenza è in lieve calo. "Nel periodo 25 gennaio-7 febbraio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85