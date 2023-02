Cospito | flop del presidio anarchico a Milano | si presentano in venti

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Pochi anarchici e ininfluenti: la manifestazione in piazza Duomo in favore diè un fallimento. Cori e slogan contro il 41-bis

...quindi bastate le barricate in Parlamento per le polemiche riguardanti il 41 bis ad Alfredo...di raggiungere almeno quota 500mila di simpatizzanti ai gazebo per evitare un ulterioretotale.Il Terzo Polo ne esce malissimo: la Moratti fa un mezzoe il duo Calenda - Renzi non riesce ... Prima Alfredo, poi gli anarchici e infine il Festival che ha fagocitato tutto. Forse ...

I fatti del 13 Febbraio: flop affluenza alle Regionali, Berlusconi ... Tp24

Top e Flop, i protagonisti del giorno: sabato 11 febbraio 2023 AlessioPorcu.it

Top e Flop, i protagonisti del giorno: mercoledì 1 febbraio 2023 AlessioPorcu.it

Cospito, il sondaggio che affossa il Pd Nicola Porro

Pd, batosta senza fine: ora temono il flop anche alle primarie ilGiornale.it

E' stata avviata una raccolta fondi per i familiari di Danilo Pipitone, il militare di Marsala ucciso a Roma. “Ho iniziato questa raccolta per sostenere la famiglia di Danilo, mio fratello in armi dal ...È altrettanto vero, tuttavia, che anche se si prendesse in considerazione il flop alle elezioni del rinnovo di Camera ... in Parlamento per le polemiche riguardanti il 41 bis ad Alfredo Cospito per ...