Cos’è la Bacheca dei sistemi del Superenalotto | come è stato centrato il 6 e come sono stati vinti 371 milioni di euro

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Un giovedì fortunato per un giocatore. Anzi per ben 90 persone, 90 vincitori del ‘6’ da record. Sì perché nell’appuntamento serale con l’estrazione delha segnalato l’agenzia Agimeg è finalmente caduto il jackpot del premio di prima categoria, che mancava dal 22 maggio del 2021. E il super premio, da 371.133.424,51ancora una volta con ladeidi Sisal.funziona ladeidelBen 90 giocatori sidivisi il jackpot, spendendo ciascuno una quota di appena 5e portandosi a casa oltre 4,1di. Per ...

Cheladei sistemi Ladei sistemi - spiega Agipronews -la 'lavagna virtuale' in cui i ricevitori si scambiano le giocate sistemistiche e possono prenotare le quote da ...Ma cheladei sistemi E' la 'lavagna virtuale' in cui i ricevitori si scambiano le giocate sistemistiche e possono prenotare le quote da rivendere ai propri clienti. La suddivisione in ...

