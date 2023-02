Cosa accadrà il giorno dell' anniversario di guerra | la rivelazione di Tajani | cambia tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri, Antonioaccende una speranza per la pace tra Russia e Ucraina. E un indizio in questa direzione viene dalle parole dal titolarea Farnesina: "Il capoa diplomazia cinese Wang Yi ha pronunciato molte parole di pace" durante l'incontro di ieri sera a Roma con il ministro degli Esteri Antonioal quale ha detto che "il presidente cinese Xi Jinping farà discorso di pace in occasione del primo anno di". Insomma il prossimo 24 febbraio potrebbe essere una data chiave per poter dare una sterzata significativa ai negoziati di pace tra la Russia e l'Ucraina. Sull'Ucraina "credo che la posizione'Italia sia molto chiara: l'Italia vuole la pace. Abbiamo sempre lavorato per una soluzione positiva ma la pace non può essere la sconfitta ...