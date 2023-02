Correzione fraterna | ecco qualche dritta per non fare guai

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 17 febbraio 2023) È facile arrabbiarsi con chi commette peccati gravi e notori. A volte tendiamo ad allontanare il peccatore e lasciare che paghi per le proprie colpe. Ancora nel terzo millennio non si riesce fa sfuggire alla seduzione dell’atteggiamento farisaico di voler stare alla larga da chi sbaglia per non contaminarsi. Eppure, c’è una parolina che può L'articolo proviene da La Luce di Maria.