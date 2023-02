Controlli in un’officina | trovati rifiuti | una denuncia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della stazione carabinieri forestale di Roccarainola, insieme a quelli della stazione carabinieri di Tufino e militari dell’Esercito Italiano, hanno effettuato un controllo presso un’ officina meccanica di Tufino (Napoli). Dall’accertamento effettuato presso la ditta è emersa la presenza dispeciali pericolosi e non pericolosi (tipicamente prodotti dall’attività, secondo i militari) che però privi di documentazione idonea atta a consentire la sussistenza del deposito temporaneo e gli smaltimenti degli stessi, I, inoltre, sempre secondo i militari, erano depositati su un’area del piazzale di pertinenza dell’officina per un quantitativo di circa 100 metri cubi. I militari hannoto il 55 enne, titolare dell’attività, per deposito incontrollato di, ...

