(Di venerdì 17 febbraio 2023) Rifiutare l’offerta e denunciare quanto accaduto. Sono le principali raccomandazioni che gli ufficiToscana rivolgono al pubblico in seguito a numerose segnalazioni giunte in questi giorni all’Urp e al settore regionale Tutela consumatori e utenti da parte di cittadine e cittadini contattatimente da sedicenti dipendenti di “enti regionali” o immaginari “consorziToscana” L'articolo proviene da Firenze Post.

... quindi, tra luce e gas, nel 2022 ihanno sborsato, mediamente, 2.795 euro a famiglia (...1.459 *L'analisi è stata realizzata sui consumi dichiarati in un campione di oltre 400.000di ......Gegè si impegna a sostenere anche i costi per la reindustrializzazione onorando icon i ... firmata insieme agli altri parlamentari Pd, sul caso Gegè. alessandra agrati

Contratti toscani luce e gas Allarme della Regione: “E’ una truffa telefonica” Firenze Post

Specializzandi. Regione Toscana finanzierà 12 contratti aggiuntivi Quotidiano Sanità

Sciopero in Toscana, oggi mezzi pubblici a singhiozzo. Le corse garantite LA NAZIONE

Bollette: in Toscana nel 2022 +108% per l’elettricità e +57% per il gas FirenzeToday

ARDSU Toscana cerca addetti alla ristorazione e offre un contratto a ... InformazioneOggi.it

Numerosi i casi segnalati su telefonate di persone che si spacciano per incaricati regionali Sono numerose le segnalazioni giunte in questi giorni all’Urp e al settore regionale Tutela consumatori e u ...Rifiutare l’offerta e denunciare quanto accaduto. Sono le principali raccomandazioni che gli uffici della Regione Toscana rivolgono al pubblico in seguito a numerose segnalazioni giunte in questi gior ...