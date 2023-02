Contratti collettivi scaduti | a Bergamo 92mila lavoratori attendono i rinnovi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Sono più di 90mila ibergamaschi in attesa del rinnovo del CCNL del proprio settore. In provincia, più di 30mila sono idel pubblico impiego, mentre nei settori privati, 18mila appartengono al comparto delsomministrati, 30mila a vari settori artigiani, tra cui il metalmeccanico, e 4mila aspettano il rinnovo del CCNL “Legno”. In generale, quasi il 62% dei CCNL depositati al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro(su un totale di 955) risultano. Ma per quanto riguarda i maggiori settori del lavoro privato, secondo il CNEL, più della metà deiitaliani aspetta, anche da anni, di vedere adeguati i propri salari. A dicembre 2022 erano in attesa di rinnovo 26 CCNL, che coinvolgono a livello nazionale oltre 6 milioni di dipendenti. Nel frattempo, ...