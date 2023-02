Contrada | “Non c’è somma che possa risarcire mia sofferenza”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “Non c’ècheriparare e rimediare oil male che mi è stato fatto. Per i 30 anni diche ho subito”. A parlare in una intervista all’Adnkronos è Bruno, l’ex dirigente del Sisde ed ex capo della Squadra mobile di Palermo che commenta così la decisione della Cote d’Appello di Palermo di accogliere la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. La Corte d’appello di Palermo, sezione prima, presieduta da Adriana Piras, ribaltando decisione in precedenza assunta dalla Corte d’appello, sezione seconda di Palermo, pronunciandosi a seguito di rinvio della Cassazione, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da Brunoriducendo però l’entità dell’indennizzo a 285.342 euro. ...