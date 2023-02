Conte e lo stop alla cessione del credito del Superbonus | «Dal governo una scorrettezza ai limiti della viltà»

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeall’attacco delMeloni sul110%. Ieri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato lodei crediti. Puntando il dito sulla misura che avrebbe provocato un debito di 2 mila euro per ogni cittadino italiano. Mentre il vicepremier Antonio Tajani ha accusato i governi precedenti di non aver effettuato una pianificazione di frontelievitazione dei crediti. Oggi l’ex Avvocato del popolo in un’intervista a La Stampa respinge le accuse e si scaglia contro l’esecutivo: «Siamo di fronte a un’insopportabile ipocrisia delle forze di maggioranza. Tajani non può non sapere che nelle ultime settimane il suo partito, Forza Italia, ha portato avanti una serie di iniziative pro ...