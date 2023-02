Consegnato al Colonnello Biagio Chiariello il premio annuale “Cuore d’Aliante”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) In occasione della festa di San Valentino presso la città della provincia di Salerno di San Valentino Torio e della chiusura della festa patronale nella città degli innamorati, si è celebrata la cerimonia di consegna del”. Don Alessandro Cirillo, il sindaco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La luna di miele fra Giorgia Meloni e l'elettorato che le hal'Italia chiavi in mano a settembre scorso dura ancora e dura per due motivi: è troppo ...preferendolo alcapitolino ..."Illustre e caro, mi è gradito informarLa che Ella con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ... Materiale che sarebbe statoai congiunti ed affini fino al sesto grado ...

San Valentino Torio (SA) Nella città degli innamorati consegnato al ... Vita Web TV

Il colonnello Pietro Maraglino insignito dell'onorificenza di Cavaliere ... Cronache Ancona

L’Unione ufficiali in congedo premia quattro maremmani: «Eccellenze del nostro territorio» IlGiunco.net

Maxi-bomba di Avezzano: sarà necessario evacuare 20mila ... Chiaro Quotidiano

Truffano un’anziana e si fanno consegnare 11mila euro, due in manette a Cori LatinaQuotidiano.it

San Valentino Torio (SA). In occasione della festa di San Valentino, presso la città della provincia di Salerno di San Valentino Torio, in occasione della chiusura della festa patronale nella città de ...L'Ufficiale che vive sotto scorta a seguito delle minacce subite dai clan che ha sfidato nell'area Napoli Nord è arrivato in città e ad affiancarlo don Maurizio Patriciell ...