Conflitti interiori | guerra | razzismo | l' omosessualità e la forza delle donne Nel cast anche Franco Nero | il Django originale di Corbucci

Leggi su iodonna

(Di venerdì 17 febbraio 2023)di Francesca Comencini si misura con il cult di Sergio, lo omaggia e lo rinnova. Di quel pistolero che ha fatto il giro del monto è rimasto ben poco, forse solo il nome, il cappello e un po’ di fango: la sua virilità l’ha lasciata nel film del 1966. Nella serie, in onda stasera su Sky e in streaming su Now,(Matthias Schoenaerts) è in profonda crisi, deve misurarsi con sé stesso, con il passato e le proprie fragilità. La regista di Gomorra – la serie nel suo western supera l’idea dell’uomo virile con la pistola e ci propone una frontiera che riecheggia l’oggi. Piacerà ai fan dell’? I personaggi principali di “”. La serie ...