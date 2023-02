Conferenza di Monaco | Macron incontra i leader dei paesi baltici

Noi tutti siamo il mondo libero. E non c' alcuna alternativa: dobbiamo vincere contro Golia . Lo ha detto il leader ucraino Voldymyr Zelensky intervenendo allain corso ain un collegamento video. Il Golia russo ha appena iniziato a perdere . Golia pu perdere quest'anno , ha incalzato. Non abbiamo alternativa alla nostra risolutezza , ha ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato i suoi omologhi baltici a margine dellasulla sicurezza diche riunisce molti leader mondiali, a un anno dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Il leader dell'Eliseo e' rimasto a colloquio con il presidente lituano ...

