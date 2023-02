Conference League | perla di Immobile e la Lazio stende il Cluj

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Torna a segnare Ciroe torna a vincere la, brava a imporsi sulnonostante oltre 70 minuti in inferiorità numerica per l'espulsione (severa) di Patric. Biancocelesti che impongono la loro superiorità tecnica per tutta la partita, e a cui basterà un pareggio in Romania tra 7 giorni per assicurarsi il passaggio agli ottavi dichiamata a reagire davanti ai suoi tifosi dopo il tonfo contro l'Atalanta in campionato. Sarri si affida ai titolarissimi, con le sole novità tra i pali e in regia, dove Maximiano e Marcos Antonio prendono il posto di Provedel e Cataldi. Per il, attualmente al secondo posto nel campionato romeno, c'è in porta l'azzurro Simone Scuffet. Biancocelesti che approcciano bene alla partita e all'8' creano ...