Conference League | Lazio in 10 per oltre un’ora ma grazie a Immobile batte il Cluj

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma – Prova di forza e maturità dellache all’Olimpico1-0 i rumeni delnell’andata del preliminare di, con un gran gol di Cironel recupero del primo tempo: un destro al volo, dopo uno schema sulla punizione calciata da Felipe Anderson. Un successo arrivato nonostante i biancocelesti siano rimasti in 10 già al 15? per l’espulsione di Patric, dopo un fallo da ultimo uomo su Krasniqi. Per gli uomini di mister Sarri il passaggio del turno è più vicino. (fonte Ansa, foto Twitter @OfficialSS) Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ...

