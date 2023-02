Lo abbiamo raggiunto perdello spettacolo e non solo.sarà 'Osho' a teatro 'Racconterò i fatti degli ultimi anni, con una serie di vignette. La novità è la voce. Quando pubblico i miei ...I due ex sciabolatori erano amici (ha riferito Guttsait) ma il rapporto ha iniziato a deteriorarsi nel 2014 quando la Russia ha annesso la Crimea. 'Non vogliocon lui, è il mio nemico ...

Come parlare in famiglia L’incontro a Bergamo per genitori e figli BergamoNews.it

Di là per il nettare! Come l'intelligenza artificiale aiuta i ricercatori a ... Le Scienze

‘È facile parlare di disabilità (se sai davvero come farlo)’, di Iacopo Melio Today.it

Gli animali possono parlare come gli umani Focus Junior

VIDEO | Rosa Chemical: "Non siamo liberi come ci dicono. Con ... Dire

Parlare della carriera di Alberto Radius è un po' come raccontare la storia del rock italiano. Radius c'è sempre stato; come chitarrista soprattutto ma anche come session man con tutti i grandi nomi - ...Attualità, politica, spettacolo e quant'altro. Non risparmia niente e nessuno la satira pungente, alla romana, di Federico "Osho" Palmaroli, sempre pronto a puntare indice ...