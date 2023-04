Come la caffeina influisce sul nostro corpo (Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - Ogni giorno una novità. Il caffè e le sue proprietà non smettono mai di fare notizia. Questa volta tocca alla caffeina, sui cui effetti le opinioni sono spesso controverse. Cosa fa effettivamente?, si chiede il Guardian. Tiene svegli? Neutralizza il sonno? Dà energia ed è un corroborante nelle prestazioni sportive? Quanto se ne può bere? Due o tre caffè al giorno ha gli stessi effetti d'una droga? Interrogativi, molti. Ma le risposte? Scrive il quotidiano di Londra che a dire il vero “gli effetti possono iniziare prima ancora di prenderne un sorso” perché “il solo inalare il profumo del caffè può migliorare la memoria e stimolare la vigilanza”, secondo i risultati d'uno studio datato 2019, testato su 80 giovani 18-22 anni. Una ricerca del 2018 sostiene, invece, che le persone che ne hanno inalato il profumo “hanno ottenuto risultati migliori nei test relativi ... Leggi su agi (Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - Ogni giorno una novità. Il caffè e le sue proprietà non smettono mai di fare notizia. Questa volta tocca alla, sui cui effetti le opinioni sono spesso controverse. Cosa fa effettivamente?, si chiede il Guardian. Tiene svegli? Neutralizza il sonno? Dà energia ed è un corroborante nelle prestazioni sportive? Quanto se ne può bere? Due o tre caffè al giorno ha gli stessi effetti d'una droga? Interrogativi, molti. Ma le risposte? Scrive il quotidiano di Londra che a dire il vero “gli effetti possono iniziare prima ancora di prenderne un sorso” perché “il solo inalare il profumo del caffè può migliorare la memoria e stimolare la vigilanza”, secondo i risultati d'uno studio datato 2019, testato su 80 giovani 18-22 anni. Una ricerca del 2018 sostiene, invece, che le persone che ne hanno inalato il profumo “hanno ottenuto risultati migliori nei test relativi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... shionoms : mi salverebbe la caffeina ora come ora - hasellante : @anitsirc_TS No, questo come prinicipio attivo ha semplicemente paracetamolo e caffeina. Ma per me è miracoloso. Grazie, Cri! ?????????????? - CenturrinoLuigi : RT @FilippoLicari4: I #Cannabinoidi non sono VELENO come alcol, caffeina, nicotina, oppiacei, ecc I nostri stessi corpi producono cannabin… - EmaXsca : @lapoelkann_ Niente the e niente caffè dal pomeriggio e sera....theina e caffeina fanno male e se le assumo anche i… - FilippoLicari4 : I #Cannabinoidi non sono VELENO come alcol, caffeina, nicotina, oppiacei, ecc I nostri stessi corpi producono cann… -