Come funziona la ' bacheca dei sistemi' del Superenalotto

(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - La prima vincita aldel 2023, la più alta nella storia delle lotterie mondiali, è stata centrata grazie alla "dei", con il 6 da oltre 371 milioni di euro distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna. La '' è una sorta di lavagna virtuale in cui i ricevitori si scambiano le giocatestiche e da lì possono prenotare le quote da rivendere ai propri clienti. Grazie alla suddivisione in quote viene a crearsi un sistema in cui si mettono in gioco più combinazioni aumentando le probabilità di vincita e riducendo la spesa. Le quattro tipologie di sistema Il singolo giocatore ha la libertà di decidere quante quote mettere in gioco. Nella vetrina virtuale delladeiè possibile scegliere tra 4 tipologie di sistema, ...