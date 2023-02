Come capire se lui è un tipo “no” con 11 indizi

Leggi su dilei

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La cotta iniziale ci fa vedere tutto rosa, eppure percepiamo qualcosa che non va nella persona di cui ci siamo innamorate. È qualcosa di indefinibile, ma abbiamo la sensazione che sia qualcosa di decisivo per la nostra nuova love. Il nostro istinto ci sta suggerendo di stare attente. Prendiamoci del tempo per riflettere su ciò che non ci convince di quest’uomo, perché proseguire una relazione con un partner sbagliato può farci davvero male. Eccose lui è un“no”, da lasciarci alle spalle al più presto. 1) Lui non c’è (quando vorremmo noi) Noi siamo sempre pronte a vederlo e vorremmo comunque stare con lui il più possibile. Ma illatita, scompare, svanisce. Ha un problema da risolvere, una commissione da sbrigare, un lavoro urgente da fare. Oppure semplicemente “non può”. Non ci cerca per lungo ...