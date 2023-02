ROMA - Nel mercato dei parametri l'Madrid continua a muoversi più rapidamente di tutti: il club spagnolo ha infatti l'accordo con Caglar Soyuncu ,26 anni, difensore turco del Leicester. Il giocatore non ha rinnovato con gli ...... l'altrofuori casa è quello del Circolone Solvay , impostosi per 3 - 1 in casa del Circolo ...16 dicembre alle 21 l'Africa Academy torna in campo per il recupero del match contro l'...

Colpo Atletico Madrid, arriva Soyuncu: tutti i dettagli Corriere dello Sport

UFFICIALE: Nottingham Forest, colpo in difesa. Dall'Atlético Madrid ecco Felipe TUTTO mercato WEB

UFFICIALE Atletico Madrid, colpo in entrata: ecco Doherty Sportitalia

UFFICIALE: Atletico Madrid, colpo Depay per l'attacco. L'olandese firma per 2 anni e mezzo TUTTO mercato WEB

Atletico Madrid, inserimento sull’obiettivo del Milan: possibile scambio MilanLive.it

Uno dei giocatori accostati al Milan interessa anche in Spagna e Turchia: Maldini e Massara faranno qualche mossa per il mercato estivoma gli analisti non escludono il colpo a sorpresa dell'Atletico Madrid (8), mentre pagherebbe 15 volte la posta il ritorno alla Juventus.