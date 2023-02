(Di venerdì 17 febbraio 2023) Vasta operazione della Guardia di Finanza di Torino in tutta Italia: smantellata un’associazione per delinquere dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nelle province di Torino...

...smantellare un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante... Il sodalizio criminale si riforniva di elevate quantità didall'estero, in particolare dall'...corso delle indagini i militari della Guardia di Finanza hanno intercettato e sottoposto a sequestro alcune partite di sostanze stupefacenti (100 kg dipurissima rinvenuti,mese di ...

La cocaina nascosta nel formaggio, 10 arresti RaiNews

Cocaina nel parmigiano dal Piemonte alla Sicilia, sequestrati 100 kg di droga: 10 arresti Gazzetta del Sud

Cocaina nelle forme di parmigiano dirette in Sardegna: smantellata ... YouTG.net

Nella sua stanza nel B&B centomila euro di cocaina: la polizia arresta un marocchino LA NAZIONE

Ingerivano marijuana, cocaina ed eroina per farla arrivare nel Nordest Il Friuli

Nel video, il rinvenimento della droga all'interno del formaggio ... dedita al traffico e alla commercializzazione di sostanze stupefacenti (principalmente cocaina). L'attività investigativa, avviata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...