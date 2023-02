Cocaina nascosta nelle forme di formaggio | 10 arresti della Guardia di Finanza a Torino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Cinquedi grana padano e parmigiano scavate e riempite di panetti di“purissima”, per un totale di 25 chili di droga. Con questa tecnica nuova, diversa dai soliti nascondigli in carichi di frutta esotica o di caffè, un’organizzazione di trafficanti di droga voleva far viaggiare la sua merce da Asti verso la Sardegna. Lo scorso giugno, però, i militarididihanno trovato il carico su un furgone e l’hanno sequestrato. Oggi, dopo alcuni mesi di inchiesta, hanno arrestato dieci persone – sette in carcere e tre ai domiciliari – indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla vendita di sostanze stupefacenti. Alla guida del gruppo, costituito da italiani e albanesi, c’era un 37enne originario dell’Albania con alcuni ...