Claudio Cecchetto | “Amadeus? Faceva il pendolare da Verona per non disturbare”

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 17 febbraio 2023) «Così resi coinquilini Sandy e Fiore A Jovanotti lanciai un ultimatum» Corriere della Sera, di Renato Franco, pag. 25 (…) Il Fiorello privato? «Come quello pubblico. Non è un comico che interpreta un personaggio, la sua natura è da intrattenitore. Vuole che chi ha davanti si diverta e stia bene con lui, ci sia una persona o cento. È un animatore continuo, non c’è differenza tra quando è sul palco o giù dal palco. La mia previsione era che da animatore di villaggi sarebbe diventato animatore del villaggio Italia». Anche Marco Baldini ha iniziato da li. «Mi colpì subito. Gli avevo chiesto di mandarmi una cassetta per capire che tipo era, ne arrivarono 25. In lui intravidi subito la spalla per Fiorello, perché gli altri deejay non avevano capito che non dovevano fare a gara con lui, perché Fiorello vinceva sempre. Baldini era perfetto,l’assist ma tutti i gol ...