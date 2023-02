(Di venerdì 17 febbraio 2023)fu la prima donna in Germania a superare l’esame di abilitazione predottorato per i chimici professionisti e nel 1900 divenne la prima donna a conseguire un dottorato in chimica fisica presso un’università tedesca. Sempre all’ombra delFritz Haber, scelse di suicidarsi nel 1915 perdalda lui svolto, contrario ai suoi ideali. Ma chi era esattamente? Arguta e assetata di conoscenza,era una studentessa entusiasta, particolarmente interessata alle scienze naturali. Dotata di un carattere forte e ribelle, si arrabbiava facilmente ogni volta che i suoi insegnanti si riferivano alla sua “prospettiva nella sfera delle occupazioni femminili”. Quando si trasferì a Breslavia con il padre, conobbe ...

Ci vedeva più lontano sua moglie, che ne condivideva la professione ma non accettava la metamorfosi letale della scienza che avveniva tra le mani di suo marito.morì suicida nel ...Ed è quello che ha fatto, chimica tedesca e attivista impegnata per i diritti delle donne, nonché prima donna a conseguire un dottorato di ricerca in chimica . Da sempre devota alla ...

Clara Immerwahr, la scienziata che suicidò per dissociarsi dal lavoro del marito News – Roba da Donne

Clara Immerwahr, la scienziata che tentò di impedire al marito di ... The Vision

Storia dell’ebreo che inventò le camere a gas e della moglie che ne morì MeteoWeb

L'ennesima carneficina che fa a pezzi il mito del progresso La Nuova Bussola Quotidiana

Clara Immerwahr: la triste storia della chimica che combattè il marito DiLei

Freiburg (ots) - Die Verkehrspolizei Freiburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Samstag, dem 11.02.20232, gg. 15.15. Uhr, an der ...Einige Anbieter übermitteln im Rahmen der Verarbeitung zu den genannten Zwecken möglicherweise Daten in Länder außerhalb der EU/des EWR (Drittlanddatenübermittlung), z.B. in die USA. Das Datenschutzni ...