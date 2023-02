Ciro-gol rialza la Lazio in dieci

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Un brodino firmato Immobile. Una prodezza che regala allauna vittoria di misura strameritata contro i modesti rumeni del Cluj nell'andata dei playoff di Conference League. Finisce 1-0, ritorno tra sette giorni in Transilvania con la possibilità di andare avanti se i biancocelesti vorranno onorare questa bistrattata competizione. Gara segnata dall'espulsione iniziale di Patric che ha condizionato la sfida costringendo& co a giocare oltre 70 minuti inferiorità numerica. E dire che Sarrii aveva schierato quasi tutti i titolari con la sola eccezione del portiere Maximiano e del centrocampista Marco Antonio. Al 16' , come detto, il rosso diretto al difensore spagnolo per un dubbio fallo da ultimo uomo dopo che il promettente kosovaro Krasniqi si era bevuto in rapida successione Lazzari, il giovane piccolo brasiliano e Casale prima di essere ...