Cina-Italia | Pechino apre | Più import di prodotti di alta qualità

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Laè pronta ad aumentare l’dini die a supportare la aziendene nella loro crescita sul mercato cinese. Il capo della diplomazia del Pcc, Wang Yi, ha affermato, incontrando il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, che“possono sfruttare il potenziale della cooperazione nell’economia verde e digitale” e ottenere risultati positivi. “Laè disposta aare piùni die spera che l’fornisca alle aziende cinesi un ambiente commerciale equo, trasparente e non discriminatorio”, ha detto Wang, secondo la ...

Dopo la pandemia del Covid - 19, ha aggiunto Wang nel resoconto della diplomazia di Pechino,possono riprendere "in modo completo" gli scambi e la cooperazione in vari campi, ......anniversario continua nel secondo più grande mercato unico di Automobili Lamborghini nella...organizzare il '60th Anniversary Polo Storico Tour' riservato alle auto d'epoca Lamborghini in. ...

(ANSA) - PECHINO, 17 FEB - La Cina è pronta ad approfondire la cooperazione strategica globale con l'Italia, osservando che la firma del memorandum d'intesa del 2019 sulla Via della Seta con l'Italia