Ciclismo | Stefano Garzelli | “L’Italia è partita bene | Ciccone sarà protagonista Mi aspetto Tiberi e Battistella”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il consueto appuntamento settimanale di Sport2Day Specialeha visto comel’ex corridore nonché voce della RAI per le più importanti corse ciclistiche stagionali. Tra l’inizio della nuova stagione positivo per gli azzurri e il movimento femminile in costante crescita, senza tralasciare gli sviluppi che stanno caratterizzando ilmoderno, non sono mancati gli spunti dalle sue dichiarazioni. “C’è entusiasmo per questo 2023, le stagioni ormai iniziano sempre prima: Down Under, San Juan, Valenciana, speriamo di vedere delle belle gare e soprattutto con gli azzurri davanti, con belle vittorie” – esordisce– “Anni addietro si iniziava a fine febbraio e nei primi di ottobre la stagione si era conclusa; ora invece si comincia già ai primi ...