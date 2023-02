(Di venerdì 17 febbraio 2023) Paoloin collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato della sfida train UEFA Champions League, in particolare undaper i giocatori di Simone Inzaghi UNDA– Paoloanalizza la sfida tra, e le possibili armi tattiche in favore de nerazzurri per battere ighesi: «Gli spazi tra gli esterni sono stretti e proprio lì che l’può attaccare con un cambio di gioco sul lato debole. L’questolo samolto bene, basti ricordare l’episodio recente del cross di Bastoni per il gol di Matteo Darmian dalla parte ...

... Sky Sport 251 e in streaming su NOW GIOVEDÌ 29 DICEMBRE Ore 17 Sassuolo vsSky Sport Uno, ... Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca PaoloVENERDÌ 30 DICEMBRE Ore 14.30 ......- Lazio Sky Sport Football e in streaming su NOW GIOVEDÌ 29 DICEMBRE Ore 17 Sassuolo -Sky ... Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca PaoloVENERDÌ 30 DICEMBRE Ore 14.30 ...

Ciarravano: «Inter, un aspetto da sfruttare contro la difesa del Porto» Inter-News.it

Calcio in tv: il weekend, domenica Inter-Milan La Stampa

Sky Sport - Milan, ecco come puoi battere il Tottenham in due step Radio Rossonera

Calcio in tv: le partite di lunedì 13, la crema al mentolo di Vlahovic La Stampa