“Chiara non indossa più la fede” | il dettaglio che preoccupa i fan della Ferragni e di Fedez

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il presunto litigio traz continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti in Italia. La presunta crisicoppia più social dello showbiz tiene banco tra fan e curiosi. L’ultimoche confermerebbe la crisi è stato notato da diversi fan dell’influencer. In una delle sue ultime storiesè infatti apparsa senza la. Per qualcuno sarebbe il segno inequivocabileseparazione imminente; altri invece hanno fatto notare che gli anelli erano stati tolti durante la settimana sanremese. Poi però, non sono più tornati al loro posto. Intanto i diretti interessati, da diversi giorni, non confermano e non smentiscono le voci sulla crisi. Dalla fine di Sanremo,z è praticamente sparito dai ...