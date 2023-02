Chiara Ferragni e Fedez | “Interrotte le riprese della serie” Il rumor è pesantissimo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Continuano is su una presunta maretta tradopo i fatti di Sanremo. E c’è chi addirittura parla di separazione. Ma andiamo con ordine. Dopo la lite esplosa sul palco dell’Ariston e proseguita dietro le quinte, lite generata dal siparietto tra il rapper e Rosa Chemical, i due coniugi non si mostrano più insieme sui social. Una circostanza che ha fatto preoccupare i fan così come il silenziocoppia nel giorno di San Valentino. Ogni anno, infatti, i Ferragnez sono soliti scambiarsi delle dediche romantiche. I Ferragnez beccati mentre entrano nel portone di un palazzo misterioso A tranquillizzare i fan, alcune immagini pubblicate dal sito “Whoopse” che ritraggonoinsieme, proprio ...

... lo sfogo sui figli: 'Come si fa a non avere sensi di colpa' Il nuovo account Instagram l'ha aperto proprio durante le prove per il Festival quando la co conduttricel'ha istruito ...e Fedez: divorzio nell'ariae Fedez dall'avvocatoe Fedez: cosa sta succedendo Divorzio in arrivo pere Fedez Una fonte afferma di averli pizzicati fuori da uno studio legale, dove si sarebbero recati per parlare della separazione.e Fedez: divorzio nell'aria Quanto ...

Fedez e Chiara paparazzati davanti uno studio legale Parla Vanity Fair Biccy

Chiara Ferragni con i figli dal Ferdy a Lenna L'Eco di Bergamo

Ecco come è andata tra Fedez e Chiara Ferragni, il video-parodia della imitatrice Valentina Barbieri Corriere TV

Anche Marco Mengoni come Chiara Ferragni ha ricevuto l'aiutino Open

Se i seguaci di tutti i big messi assieme raggiungono la cifra di 41.074.430 follower, quelli di Chiara Ferragni sono pari a 35.418.958 (l'86 percento del totale. Sanremo 2023, la scaletta serata per ...Il Festival di Sanremo è terminato, ma non per Amadeus. Il conduttore continua a intonare le canzoni che ha presentato durante la kermesse. E lo fa usando il suo profilo Instagram che, ...