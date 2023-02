Chiara Ferragni e Fedez | dove sono andati a San Valentino

Se da un lato l'esibizione sembra aver causato una crisi nel matrimonio tra Fedez e(a cui il marito ha decisamente rubato la scena, nonostante lei fosse co - conduttrice del Festival)...e Fedez, 'in quel palazzo c'è lo psicoterapeuta': il giallo dell'ultimo avvistamento Antonino Spinalbese furioso con Antonella Fiordelisi: 'Mi ha rotto i c****'. Ecco cosa è successo ...

Pamela Prati copia Chiara Ferragni al GFVip- Look da Vip Lookdavip

Selvaggia Lucarelli, altra stoccata contro Chiara Ferragni: «Ecco il genio di Carnevale» leggo.it

Sanremo 2023, parla l'autore che ha assistito alla lite dei Ferragnez: «Fedez mi ha fatto tenerezza, la risposta di Chiara ... Open

Chiara Ferragni con i figli dal Ferdy a Lenna L'Eco di Bergamo

Chiara Ferragni con Leone e Vittoria in agriturismo: tutti in jeans per la giornata nella natura Chiara Ferragni ha portato i figli Leone e Vittoria in agriturismo, per passare una giornata… Leggi ...Hollywood piange la morte di Raquel Welch. L'attrice si è spenta - dopo una breve malattia - lasciando un grande vuoto nel mondo del cinema. Tra le tante celebrità che ...