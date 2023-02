Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo | si apre il caso in Rai | il Cda chiede di vedere i contratti | nel mirino l’uso di Instagram e le riprese di AmazonPrime

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La saga dei Ferragnez non accenna ad arrestarsi. Se da una parte il gossip sulla presunta crisi postcontinua a tenere banco tra rumors e indiscrezioni (l’ultima sullo stop di una settimana delledella loro serie su Prime Video), dall’altra irrompe un altroinnescato sempre dalla loro partecipazione al Festival.sono infatti al centro di nuove polemiche per l’utilizzo dinel corso della kermesse, con l’ipotesi di “pubblicità occulta” sulla quale intendono vederci chiaro sia l’Agcom (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) che il Cda della Rai. Una “mossa a tenaglia” i cui risultati, almeno per ora, sono imprevedibili visto che le scelte artistiche si intrecciano a quelle più prettamente commerciali. Per ...

Sanremo, è bufera sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante la finale del 73esimo Festival della canzone italiana. Si è arrabbiatache pare non abbia perdonato il marito per il gesto che tra le altre cose le ha rubato la scena e ora ad arrabbiarsi è anche l'associazione Onlus Pro Vita e famiglia che ha diffuso un ...È ormai quasi una settimana che si parla ininterrottamente die Fedez. Le dinamiche della coppia stanno, infatti, appassionando tutti. Dalla finale di Sanremo 2023 i due non si sono più mostrati insieme e il rapper è in silenzio social da giorni.

