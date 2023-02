Chi vincerà l’Euroviosion 2023 secondo gli scommettitori | la classifica completa

Leggi su biccy

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Mancano ancora tre mesi all’inizio dell’Eurovision Song Contest, ma molti paesi hanno già scelto chi li rappresenterà sul palco di Liverpool. Glisono già al lavoro per cercare di capire chi trionferà ed Eurovision World ha stilato latenendo conto delle quote dei più importanti siti di scommesse. Se un anno fa Blanco e Mahmood con Brividi erano dati per vincitori (a febbraio), questa volta con Marco Mengoni le cose vanno un po’ peggio. L’Italia infatti attualmente si trova all’ottavo posto, subito dietro a Regno Unito e Israele. Al primo posto l’Ucraina con il duo Tvorchi,gradino del podio per la Svezia e medaglia di bronzo per la Norvegia con Queen of Kings di Alessandra. Lada qui a maggio cambierà più volte quindi non demoralizziamoci. Inoltre ...