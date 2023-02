Chi affronta Sinner in semifinale a Rotterdam | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Domani, non prima delle 19.30, Jannikaffronterà nelladell’ATP500 di2023 il vincente della sfida tutta olandese Tallon Griekspoor-Gijs Brouwer. L’azzurro si è meritato l’accesso al penultimo atto battendo con il punteggio di 6-1 6-3 lo svizzero Stan Wawrinka. Perun traguardo significativo, dopo aver vinto la scorsa settimana il torneo di Montpellier, dando seguito alla bella prova degli ottavi di finale contro Stefanos Tsitsipas. Sulla carta il favorito per il raggiungimento della Finale è lui per classifica e tennis dimostrato. Certo, sarà necessario riconfermarsi perchè se si vorrà puntare al bersaglio grosso non si potrà fare altro che continuare a spingere, senza concedersi alcuni passaggi a vuoto che si sono notati nella partita odierna contro Wawrinka, quando sembrava tutto ...