Chelsea | Mount in uscita | tra le squadre interessate c’è anche la Juve

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Masonindal: piace alle big inglesi, ma non solo:Atletico Madrid esull’inglese Masonpotrebbe essere uno dei grandi protagonisti del prossimo calciomercato. Secondo quanto riportato da ESPN FC, il rinnovo dell’attaccante inglese con ilsembra sempre più lontano, tra le richieste economiche del calciatore e la volontà della dirigenza di fare un contratto a lungo termine. Per questo motivo il calciatore è finito nel mirino delle big inglesi: Liverpool, Mster City e United. Non solo loro però, perché potrebberientrare nell’affare Felix e quindi all’Atletico Madrid. Infine non mancala, che monitora la situazione, ...

Commenta per primo In scadenza con ilnel 2024, Masonnon ha ancora rinnovato con i Blues . Anzi, la strada per il prolungamento appare in salita. E così, rivela Espn , diversi big club inglesi hanno messo gli occhi su di ...Commenta per primo Ilsta lavorando per trattenere Joao Felix . Arrivato in prestito dall'Atletico Madrid a ... Tra questi Maison, sotto contratto fino al 2024.

