(Di venerdì 17 febbraio 2023) Joe"resta un uomo di 80 anni in salute e vigoroso che e'ad eseguire i doveri della, anche come capo esecutivo, capo di stato e commander in chief": sono le conclusioni del ...

... anche come capo esecutivo, capo di stato e commander in chief": sono le conclusioni del- up sanitario annuale cui si e' sottoposto oggi il presidente, firmate daldella Casa Bianca. Un ...Mio padre era, uno psichiatra della vecchia scuola organicista, e mi ha certamente educato a ... Il nome Cicap venne proposto dallo stesso Piero per una certa assonanza con '- up'. L'...

"Sano ed energico", check up medico Biden lo conferma idoneo a ... Adnkronos

Check-up medico, 'Biden idoneo per la presidenza' La Prealpina

Candidature Presidenza USA: l’80enne Joe Biden è idoneo a ... PRIMAPRESS - Agenzia Stampa Nazionale

Usa, controllo medico: "Biden idoneo per la presidenza" TGCOM

Usa, l'80enne Biden costretto ad un check-up medico. Ricandidatura a rischio Affaritaliani.it

Joe Biden "resta un uomo di 80 anni in salute e vigoroso che e' idoneo ad eseguire i doveri della presidenza, anche come capo esecutivo, capo di stato e commander in chief": sono le conclusioni del ch ...(Adnkronos) – E’ ”sano” ed ”energico” il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che si è sottoposto al check up di routine annuale. Lo rende noto il medico della Casa Bianca sottolineando che Biden è ...