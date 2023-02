Che fine ha fatto la mia auto | Myrta Merlino bombarda Gualtieri | com' è ridotta Roma

(Di venerdì 17 febbraio 2023)ha scritto al Corriere della Sera per raccontare una vicenda personale che, a suo dire, è “esemplare dello stato di incuria e disagio” nella quale versa. La conduttrice de L'aria che tira ha palesato il suo risentimento per un'parcheggiata nelle strisce blu riservate ai residenti e poi portata via per le riprese di un film: ne sono derivati tutta una serie di disagi, economici e logistici. Alcuni giorni dopo aver parcheggiato la macchina, laè andata a cercarla per svolgere delle commissioni e non l'ha più trovata: era stata rimossa perché la piazza era stata chiusa e transennata per consentire le riprese di un set cinematografico. “Il cinema reclama i suoi scorci da sogno - scrive laal Corsera - e a noi semplici cittadini, colpevoli ...

...ha scatenato moltissime polemiche. Al momento, in sostanza, l'esecutivo non ritiene necessario intervenire e non considera i prezzi di diesel e verde eccessivamente alti, anche se rispetto a...... però alla lunga le due cose non vanno d'accordo; quindi, o tirerà fuori dal cilindro qualcosa o non si potrà andare avanti a lungo, credopercampionato una decisione verrà ...

“Un altro domani”, le anticipazioni: che fine avrà fatto Enoa Tv Sorrisi e Canzoni

Master League, che fine hai fatto La nuova roadmap di eFootball svela che… eSports & Gaming

Bonus trasporti, il decreto non c'è ancora: che fine ha fatto QuiFinanza

Che cosa sta succedendo tra Chiara Ferragni e Fedez, dopo Sanremo Cosmopolitan

Che fine ha fatto il bonus nido Domande ferme, ecco cosa ha detto l'Inps Money.it

I famigliari di Valeria Fioravanti, morta a 27 anni di meningite batterica hanno organizzato una fiaccolata per il 10 marzo in piazza Don Bosco a Roma ...Il Parmigiano reggiano conquista la vetta e il Gorgonzola piccante il secondo posto. Per trovare un formaggio d'oltralpe bisogna scorrere la ...